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        CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Molu, esnafı ziyaret etti

        CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Kocasinan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:47
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        CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Molu, esnafı ziyaret etti
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        CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Kocasinan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve parti teşkilatıyla seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

        Esnafın zor ve sancılı günler yaşadığına dikkati çeken Molu, esnafın kaderine terk edilemeyeceğini belirtti.

        Esnafın mahalle kültürünün yaşatılması, bu kültürün ileri kuşaklara aktarılması açısından önemine de değinen Molu, şunları kaydetti:

        "Yaşamım boyunca esnafa çok saygı duydum ve mümkün mertebe alışverişlerimi esnaftan yapmaya özen gösterdim. Çünkü esnafın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu büyüklerimden öğrendim. Gezdiğimde gördüm ki esnaf, artan enflasyon oranlarından doğan yüksek kira bedellerine boyun eğmek durumunda kalmış. Kimileri siftahsız kepenk kapatmak zorunda kaldığını bizlerle paylaşınca gerçekten çok duygulandım. Bu insanları kendi kaderlerine terk edemeyiz. Acilen esnafın derdine çözüm bulmak zorundayız."

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