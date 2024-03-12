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        Talas'taki müzeyi iki ayda yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti

        Talas Belediyesinin "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" iki ayda 19 bin 675 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:11
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        Talas'taki müzeyi iki ayda yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti
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        Talas Belediyesinin "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" iki ayda 19 bin 675 ziyaretçiyi ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ta tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nda oluşturulan ve 9 Ocak'ta ziyarete açılan müze, vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Çanakkale Savaşı başta olmak üzere milli mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair özel eserlerin yer aldığı müzeyi iki ayda 19 bin 675 ziyaretçi gezdi.

        Müze, ramazan ayında 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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        Galeri

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