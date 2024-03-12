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        Kayseri'de lise öğrencileri Koramaz Vadisi'ni gezdi

        Kayseri'de lise öğrencilerine yönelik UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ne gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:26 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:43
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        Kayseri'de lise öğrencileri Koramaz Vadisi'ni gezdi
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        Kayseri'de lise öğrencilerine yönelik UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ne gezi düzenlendi.

        Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kayseri'nin turizm destinasyonlarından Koramaz Vadisi'ni ziyaret etti.

        Yeşilay Kulübü danışman öğretmeni Mehmet Özbay, öğrencilere farklı etkinlikler düzenlemek amacıyla vadide gezi programı düzenlediklerini belirtti.

        Öğrencileri doğayla buluşturduklarını anlatan Özbay, şunları kaydetti:

        "Spor ve doğa yürüyüşlerini seven dostlarımızı bir araya getirelim istedik. Kendimize UNESCO'nunda listesinde olan Koramaz Vadisi'ni seçtik. Sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşümüz verimli geçti. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız bu etkinlikten memnun kaldılar. Buraya gelen arkadaşlarımız keyifli zaman geçirdiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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