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        Kayseri'de Filistinliler için toplanan yardım paralarını çalan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de Filistin için toplanan paraların bulunduğu yardım kutusunu çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:31
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        Kayseri'de Filistinliler için toplanan yardım paralarını çalan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de Filistin için toplanan paraların bulunduğu yardım kutusunu çalan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Meydan'ında bazı dernekler tarafından Filistin'e yardım amaçlı kurulan çadıra gece kimsenin olmadığı bir saatte gelen şüpheli çadırdaki yardım paralarının olduğu kutuyu alarak uzaklaştı.

        Görevlilerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinden adres ve eşkal tespiti yapan ekipler, zanlıyı gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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