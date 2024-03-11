Kayseri'de Filistinliler için toplanan yardım paralarını çalan şüpheli tutuklandı

Görevlilerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Meydan'ında bazı dernekler tarafından Filistin'e yardım amaçlı kurulan çadıra gece kimsenin olmadığı bir saatte gelen şüpheli çadırdaki yardım paralarının olduğu kutuyu alarak uzaklaştı.

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