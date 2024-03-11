Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Meclis üyeleri, Kayseri Havalimanı'nın güneyindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayarak Kuzey Çevreyolu bağlantı yoluna kadar devam eden yola Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ismi verilmesi talebini görüşerek oy birliği ile kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 45 asıl 90 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

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