Kayseri'de eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Osman Kavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında oturan S.G. ile karısı F.G. tartıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.