Kayseri'de eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü
Kayseri'de tartıştığı eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü.
Kayseri'de tartıştığı eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü.
İddiaya göre, Osman Kavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında oturan S.G. ile karısı F.G. tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eşine sinirlenen S.G, oturdukları evi ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Çift ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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