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        Kayseri'de eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü

        Kayseri'de tartıştığı eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:07
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        Kayseri'de eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü
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        Kayseri'de tartıştığı eşine sinirlenen kocanın evde çıkardığı iddia edilen yangın söndürüldü.

        İddiaya göre, Osman Kavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında oturan S.G. ile karısı F.G. tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine eşine sinirlenen S.G, oturdukları evi ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Çift ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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