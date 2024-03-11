Eşiyle tartışan koca, evi ateşe verdi

KAYSERİ'de eşi Fahriye G. ile tartışan Süleyman G., oturdukları evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis yeniden kavga eden çift ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Melikgazi ilçesi Osmankavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Süleyman G., saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, eşi Fahriye G. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Süleyman G., evinde yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası da kavga eden çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.