Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba ve kızı öldü, 1 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.D. idaresindeki 25 EB 735 plakalı kamyon ile İ.A. yönetimindeki 38 H 2900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Fakı Akar ile kızı Ayşegül Akar hayatını kaybetti, sürücü İ.A. yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'dekamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Fakı Akar (68) ile kızı Ayşegül Akar (19) hayatını kaybetti, sürücü İ.A. yaralandı.

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