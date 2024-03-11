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        Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba ve kızı öldü, 1 yaralı

        KAYSERİ'dekamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Fakı Akar (68) ile kızı Ayşegül Akar (19) hayatını kaybetti, sürücü İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:20
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        Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba ve kızı öldü, 1 yaralı
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        KAYSERİ'dekamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Fakı Akar (68) ile kızı Ayşegül Akar (19) hayatını kaybetti, sürücü İ.A. yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.D. idaresindeki 25 EB 735 plakalı kamyon ile İ.A. yönetimindeki 38 H 2900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Fakı Akar ile kızı Ayşegül Akar hayatını kaybetti, sürücü İ.A. yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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