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        Kadın girişimcinin açtığı "Yaşam Atölyesi" kadınlara gelir kapısı oldu

        HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmada işletme ve finans yönetim danışmanlığı yapan Yeliz Seda, kadınların hem üretmesi hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla "Krizantemlife Yaşam Atölyesi"ni kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:04
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        Kadın girişimcinin açtığı "Yaşam Atölyesi" kadınlara gelir kapısı oldu
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        HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmada işletme ve finans yönetim danışmanlığı yapan Yeliz Seda, kadınların hem üretmesi hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla "Krizantemlife Yaşam Atölyesi"ni kurdu.

        Gönüllü olarak hayırseverlerin de desteğiyle "Evinde Üret Projesi"ni hayata geçiren 43 yaşındaki Seda'nın Hürriyet Mahallesi'nde açtığı atölyeye 23 kadın katılıyor.

        Kendilerine makine ve malzeme desteği sağlanan kadınlar, atölyede örgü bebekten havluya, supladan (servis altlığı, masa örtüsü) takılara farklı modellerde ürettikleri hediyelik eşyaları hem atölyede hem de evlerinden satarak kazanç elde ediyor.

        Atölyeye gelmek istemeyip evinde üretim yapmak isteyen kadınlara da malzeme desteği veren Seda, kadınların sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor.

        Yeliz Seda, AA muhabirine, kadınların evde üretebileceği ürünlerin malzemesini alıp, ticarete dönüştürerek para kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.

        Gönüllü iş insanları ve hayırseverlerin yardımıyla kadınlara malzeme desteği sağlandığını belirten Seda, "Dışarı çıkmak istemeyen kadınlar var. Biz de o zaman siz üretin, biz size malzeme desteği sağlayalım dedik. Örneğin elinden dikiş geliyor, o zaman sana dikiş makinesi desteği verelim ve bunu evinde üret. Böyle yola çıktık." dedi.

        Seda, atölyeye gelen kadınların mutlu olduğunu, burada sohbet ettiklerini ve birbirlerini tanıdıklarını vurguladı.

        Atölyenin kadınlar için güzel bir ortam olduğunu ifade eden Seda, "Psikolojik olarak da çok iyi oluyorlar çünkü biri diğerinden faydalanıyor. Örneğin kendi acısını büyük sayarken, öbürünün acısını dinlediğinde kendi acısının ne kadar küçük olduğunu görüyor ya da diğerine psikolojik olarak destek oluyor. Burası tabii ki psikoteknik değil paylaşmaktır. İyilik de paylaşarak büyüyor. Biz de paylaşarak ilerliyoruz." diye konuştu.

        Proje kapsamında örgü tokalar yaparak kazanç elde eden Şeyma Kale de kendilerine hayırseverler tarafından malzeme desteği bulunulduğunu dile getirdi.

        Malzemelerle evde toka yaptığını anlatan Kale, "Sonra getirip burada satıyoruz. İstersek evimizde de satıyoruz. Evimde hem çocuğumla ilgileniyorum hem de üretim yapıyorum." dedi.

        Eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını belirten Ayşe Aydınlık ise atölyede doğal taşlarla çeşitli takılar yaparak satmaya başladığını anlattı.

        Atölye ile tanışmadan önce evde kendi imkanlarıyla satış yaptığını ifade eden Aydınlık, Yeliz Seda ile tanıştıktan sonra malzeme desteği alarak satışlarını 2 katına çıkardığını belirtti.

        - Satışlardan elde ettiği gelirin bir kısmını ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor

        Ev hanımı Funda Edgü de yaklaşık 10 aydır evde sepet diktiğini anlattı.

        Proje sayesinde kadınlarla dayanışma halinde olduklarına dikkati çeken Edgü, şunları kaydetti:

        "Atölye ile tanıştıktan sonra siparişlerimde çoğalma oldu. Buradan elde ettiğim kazançla aile ekonomisine katkı sağlıyorum. Bir kısmını da atölye sayesinde dar gelirli ailelere bağışlıyorum. Yaşam atölyesiyle evde üreten kadınlar bir araya geliyor. Kadınlar aslında evde üretiyor ama bunu bir pazar haline getiremeyebiliyor ya da insanlara ulaşamıyor. Burada da bir dayanışma var. Çok güzel imkanlar sağlanıyor. Fikir alışverişi yapıyoruz. Çok güzel işlere imza atıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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