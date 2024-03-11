Fırındaki çatışmada kolundan yaralanan çocuk: Olayın şoku ile donup kaldım

KAYSERİ'de, husumetli iki esnafın silahlı kavgasında, oto yıkamacı Osman Tüşümel'in (61) öldüğü, fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün (34) de yaralandığı çatışmada, ablasıyla masanın altına saklanan ve koluna kurşun isabet etmesiyle yaralanan M.T.E. (10), DHA'ya konuştu. Fırının önünden geçerken kalbinin duruyor gibi olduğunu söyleyen M.T.E., "Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Kilitlenmişim. Hiçbir şeyi fark etmedim. Ablam kilitlendiğimi fark edince beni masanın altına çekmeye çalıştı. Olayın şoku ile donup kaldım. Korktum. Şoktan çıktıktan sonra dünyayı yeniden görüyor gibi oldum. Kolumda çizik gibi bir acı hissettim. Ablam masanın altına çektiğinde yaralandığımı fark ettim" dedi.

Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırıncı Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken, Tüşümel'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Tüşümel toprağa verildi, cinayet şüphelisi Tüysüz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışma güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelerek belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti. Lütfullah Tüysüz'ün de belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir kişinin hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Görüntülerde, çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan abla ve kardeşinin ise panik yaşadığı, ablanın erkek kardeşine sarılıp, masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Cinayet şüphelisi Tüysüz’ün ise Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Silahlı çatışmada seken kurşunun koluna isabet etmesiyle yaralanan M.T.E.'nin babası A.E. ve Avukat Umut Taşdemir, Cinayet Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Yaralı M.T.E. yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Fırının önünden geçerken kalbinin duruyor gibi olduğunu söyleyen M.T.E., "Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Kilitlenmişim. Hiçbir şeyi fark etmedim. Ablam kilitlendiğimi fark edince beni masanın altına çekmeye çalıştı. Olayın şoku ile donup kaldım. Korktum. Şoktan çıktıktan sonra dünyayı yeniden görüyor gibi oldum. Kolumda çizik gibi bir acı hissettim. Ablam masanın altına çektiğinde yaralandığımı fark ettim" dedi.

'OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'

Baba Ahmet Ekinci ise, "Okula giderken yolda haberini aldım. Büyük oğlum aradı. Ablası ile küçük kardeşinin okula giderken poğaça almak amacıyla uğradıkları fırında çatışma çıktığını ve küçük oğlumun kolundan yaralandığını söyledi. Sonra fotoğrafını gönderdi. Böyle bir haberle şok oldum. 2 evladım da okula giderken böyle nahoş bir olayla karşılaşıyor. Mermiden seken bir parçadan dolayı bir yanık olduğu söylendi. Olayın takipçisiyiz. Yasal süreci avukatımız takip ediyor" dedi.

FIRININ ÖNÜNDEN GEÇERKEN ANNESİNE 'KALBİM SIKIŞTI' DEMİŞ

Kızının, olay sırasında kardeşinin şoka girdiğini de anlattığını da belirten baba Ekinci, şöyle konuştu:

"Kızım masanın altına çekmeye çalışırken, onu çekemediğini, kasıldığını anlattı. Birkaç saniye uğraştıktan sonra masanın altına çekebilmiş. Olaydan sonra bizim yanımızda yatmaya başladı. 3 gün okula gitmedi. 3'üncü gün okula ilk kez gittiğinde fırının önünden geçerken annesine 'kalbim sıkıştı' demiş. Psikolojik olarak kötü durumda olduğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden psikososyal destek alacağız. Silah taşımanın ve edinmenin bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Sonuçta ortada canlar var. Bir insan hayatı bu kadar değersiz olmamalı. Orada benim çocuğum yaralandı. Başka bir şey de olabilirdi. Silah bulundurmak ve silah taşımak zorlaştırılmalı. Bu hususta kanuni düzenlemeler yapılmalı."