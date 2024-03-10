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        Snowcross Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Erciyes'te yapıldı

        Türkiye'de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası'nın 2024 sezonu Erciyes'te yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 10.03.2024 - 19:05
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        Snowcross Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Erciyes'te yapıldı
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        Türkiye'de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası'nın 2024 sezonu Erciyes'te yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen İstikbal SNX Türkiye yarışını Norveç'ten Magnus Reiten kazandı. İkinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri'nden Jesse Kirchmeyer alırken, üçüncü Avusturya'dan Elias Bacher oldu.

        Snowcross Dünya Şampiyonası'nda 9 farklı ülkeden 16 yarışçı, dün yapılan elemelerin ardından bugün start aldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından İstikbal SNX Türkiye yarışını Norveç'ten Magnus Reiten kazandı. Jesse Kirchmeyer iki, Elias Bacher ise üçüncü oldu. Türkiye'nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan da Snowcross Dünya Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk yarışçılar olma başarısı gösterdi. Snowcross Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı 14 Nisan'da Finlandiya, üçüncü ve son ayağı 21 Nisan'da Norveç'te yapılacak etaplarla tamamlanacak.

        Dereceye giren sporculara yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle ödülleri verildi. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, FIM Temsilcisi Hamad Alsaif, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Asbaşkan Ogün Baysan, Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katıldı. Organizasyonda mücadele eden kadın yarışçılar; Ida Rosell, Samantha Gillieron ve Kelly Jean Collier'e ise hatıra plaketleri verildi.

        REITEN: DAHA İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM

        İstikbal SNX Türkiye Şampiyonu Magnus Reiten, ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Daha iyisini yapmak için mücadele edeceğini belirten Reiten, "İlk motosikleti geçmek zordur her zaman. Bir fırsatını buldum ve geçtim. Bundan sonraki yarış daha zor olacak. Hazırlanarak daha iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

        İkinci sırada yer alan Jesse Kirchmeyer ise "İlk yarışta çok çekişmeli yarıştık. Az bir farkla kazandım. Ancak ikinci yarışta çok sıkıştırılınca geride kaldım. Sonraki yarışta daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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