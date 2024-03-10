ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Serhat Dülker
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 25, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş, Hamby 18, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 10, Damla Gezgin 2, Holmes 9
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 23, Ivanova 2, Calhoun 21, Ayşe Cora 15, Özge Özışık 5, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Nared 8
1. Periyot: 22-16
Devre: 43-38
3. Periyot: 61-58
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.