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        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:06
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        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi
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        Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı tamamlandı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon için Tekir Kapı'da hazırlanan 870 metre uzunluğundaki pistte Türkiye, Norveç, İsveç, Fransa ve İtalya'nın aralarında olduğu 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı.

        İki tur halinde yapılan müsabaka sonucunda Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara ödüllerini düzenlenen törenle Kayseri Valisi Gökmen Çiçek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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