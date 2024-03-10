Kayserispor - Hatayspor: 1-1

23’üncü dakikada Nazon ile ver-kaç yapan Mehdi’nin ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

22’nci dakikada Cardoso’nun ara topuna hareketlenen Nazon’un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Erce meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

14’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso’nun sol ayağı ile yaptığı sert vuruş kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.