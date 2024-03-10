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        Kayserispor - Hatayspor: 1-1

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyKAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra, Mehdi Bourabia, Ali Karimi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:37
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        Kayserispor - Hatayspor: 1-1
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra, Mehdi Bourabia, Ali Karimi (Dk.81 Attamah), Ramazan Civelek (Dk. 75 Shukurov), Cardoso (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 88 Bahoken)

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Abdülkadir Parmak (Dk.67 Fernandes), Boundiema (Dk. 87 Sergıo), Rui Pedro (Dk. 67 Görkem Sağlam), Dele Bashiru, Doğukan Sinik (Dk. 66 Ömer Faruk Beyaz), Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Dadashov)

        GOLLER: Dk. 23 Mehdi (Kayserispor)- Dk. 2 Doğukan Sinik(Hatayspor),

        SARI KARTLAR: Cardoso, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı (Kayserispor)- Doğukan Sinik, Recep Burak Yılmaz, Boundiema (Hatayspor)

        KIRMIZI KART: Arif Kocaman (Kayserispor)

        Süper Lig’in 29’uncu haftasında Hatayspor’u konuk eden Kayserispor, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        2’nci dakikada Abdulkadir Parmak’ın Kayserispor yarı alanına gönderdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik’in yere düşerken vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

        4’üncü dakikada Hatayspor savunmasından dönen topa gelişine vuran Kartal Kayra’nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak oyun alanına geri döndü.

        6’ncı dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ali Karimi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

        14’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso’nun sol ayağı ile yaptığı sert vuruş kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.

        22’nci dakikada Cardoso’nun ara topuna hareketlenen Nazon’un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Erce meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

        23’üncü dakikada Nazon ile ver-kaç yapan Mehdi’nin ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        48’inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin sağında auta çıktı.

        55’inci dakikada Cardoso’nun sol kanattan vurduğu sert şutu, kaleci Erce tokatlayarak, kornere çeldi.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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