Erciyes Cup'ın şampiyonları belli oldu

TürkiyeMotosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup Motosnow ve ATV yarışmasında kazananlar belli oldu. Üç kategoride yapılan yarışlar, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'nin yıldız motosiklet yarışçılarının katıldığı Erciyes Cup'ta 54 yarışçı üç kategoride yarıştı.

Motosnow 250cc Altı kategorisinde Mert Koç birinci, İbrahim Ercansungur ikinci ve Muratcan Köse üçüncü oldu.

Motosnow 251cc Üstü kategorisinde Aleksandr Kurashev yarışı önde tamamlarken, Arif Şişman ve Mustafa Resul Kurtuluş takip etti.

ATV kategorisinde ise Burak kaya kazandı. Mesut Şen ikinci sırda, Ahmet Kaan Dengizek üçüncü sırada yer aldı.