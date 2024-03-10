Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Dimitri Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 81 Attamah), Cardoso (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Ramazan Civelek (Dk. 76 Shukurov), Nazon (Dk. 88 Bahoken)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel, Rivas, Mehdi Boudjemaa (Dk. 87 Strandberg), Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Fernandes), Dele-Bashiru, Doğukan Sinik (Dk. 67 Ömer Faruk Beyaz), Pedro (Dk. 67 Görkem Salam), Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Dadashov)
Goller: Dk. 2 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Mehdi Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 16. Doğukan Sinik, Dk. 69 Recep Burak Yılmaz, Dk. 82 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 71 Cardoso, Dk. 75 Ramazan Civelek, Dk. 78 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)
KAYSERİ
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