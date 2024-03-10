Kayserispor-Hatayspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da teknik sorumlu Hari Vukas, "Bu maçta aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor." dedi.

Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başlamadıklarını söyledi.

Kötü bir başlangıçla erken gol yediklerini anlatan Vukas, beraberliği yakalama adına rakip üzerinde baskı kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Maç öncesinde mümkün olduğu kadar oyunu kontrol edip rakibin arkasına geçmek ve pozisyon bulmak istediklerini aktaran Vukas, şunları kaydetti:

"Golü yedikten sonra da o şekilde devam ettik. Beraberliği yakaladık ve sonrasında da birçok pozisyona girdik. Ne yazık ki yakaladığımız pozisyonları değerlendirme anlamında etkisiz kaldık. İkinci yarının başlarından itibaren aynı oyunumuzu oynama gayretindeydik. Rakibimize baskı yapmaya çalıştık. Bu şekilde önemli birkaç fırsat daha yakaladık ikinci yarıda ama maçın sonlarına doğru 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız bir puandan dolayı da tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Rakibimiz maçın sonuna doğru biraz baskı yaptı. Dolayısıyla bu maçta aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor."

- Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, iki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Yüksek tempoda geçen bir maç olduğuna vurgu yapan Demirel, ilk 10-15 dakika daha iyi oynayan ve baskı yapan tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

İlk dakikalarda buldukları golle öz güvenlerinin yerine geldiğine değinen Demirel, şöyle konuştu:

"Daha sonra 15-16'ncı dakikadan sonra Kayserispor'un oyunu başladı. Bunun sonucunda da 2 pozisyon bulup, beraberlik golünü bulmayı bildiler. Biz ise biraz daha skoru koruma ve gol yemeyelim düşüncesiyle o öz güveni sağlayamadık. Biraz daha öz güvenimiz olsa belki skor olarak 2'yi yakaladıktan sonra galip gelerek gitmek daha iyi olurdu. İkinci yarıda Kayserispor'un oyunda üstünlük kurmak istemesi sonrası 4 oyuncu değişikliği yaptık. Çünkü yeni transferlerimizden 5'i aynı anda sahadaydı. Henüz tam olarak hazır değillerdi."

Bazı bireysel hatalardan dolayı Kayserispor'un 2'nci golü atabileceğini anlatan Demirel, "Deplasmanda çekiştiğin bir takımla bir puan almak iyi olarak gözükebilir ama ben hem oyun hem de alınan bir puandan mutlu değilim. Üç puan almamız gereken bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.