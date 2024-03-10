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        Kayserispor-Hatayspor maçının ardından

        Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:42
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        Kayserispor-Hatayspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 29’uncu haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Kötü başladık. Erken bir gol yedik. Sonrasında beraberliği yakalama adına rakibimiz üzerinde baskı kurmaya çalıştık. Maç öncesinde mümkün olduğu kadar oyunu kontrol edip, rakibin arkasına geçmek ve pozisyon yaratmak istemiştik. Golü yedikten sonra da o şekilde devam ettik. Beraberliği yakaladık ve sonrasında da birçok pozisyona girdik. Ne yazık ki yakaladığımız pozisyonları değerlendirme anlamında etkisiz kaldık. İkinci yarının başlarından itibaren aynı oyunumuzu oynama gayretindeydik. Rakibimizi mümkün olduğu kadar itmeye, baskı yapmaya çalıştık. Bu şekilde önemli birkaç fırsat daha yakaladık. Ama maçın sonlarına doğru 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız 1 puandan dolayı da tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Rakibimiz maçın sonuna doğru biraz baskı yaptı. Dolayısıyla bu maçta aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

        VOLKAN DEMİREL: HEM OYUN HEM DE SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM

        Yüksek tempoda geçen bir maç olduğuna vurgu yapan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk 10-15 dakika daha iyi oynayan ve baskı yapan taraf bizdik. İlk dakikada gelen golle de özgüvenimiz geldi. Ama 15, 16’ncı dakikadan sonra Kayserispor’un oyunu başladı. Bunun sonucunda da 2 pozisyon bulup, beraberlik golünü buldular. Biz ise biraz daha skoru koruma ve gol yemeyelim düşüncesiyle o özgüveni sağlayamadık. Biraz daha özgüvenimiz olsa belki skor olarak 2’yi yakaladıktan sonra galip gelerek gitmek daha iyi olurdu. İkinci yarı Kayserispor’un oyunda üstünlük kurmak istemesi sonrası 4 oyuncu değişikliği yaptık. Çünkü, yeni transferlerimizden 5’i aynı anda sahadaydı. Henüz tam olarak hazır değiller. Kırmızı kart pozisyonundan sonra tekrar oyun başladı. Kenarlara daha doğru gidip skora gitmemiz gerekiyordu. Ama doğru şekilde organize olamadık. Kenar ortalarda topu kaleciye teslim ettik. Bazı bireysel hatalardan dolayı da Kayserispor 2’nci golü atabilirdi. Deplasmanda, çekiştiğin bir takımla 1 puan almak iyi olarak gözükebilir ama ben hem oyun hem de alınan 1 puandan mutlu değilim. 3 puan almamız gereken bir maçtı” diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Hari Vukas'ın açıklamaları

        - Volkan Demirel'in açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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