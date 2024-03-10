Kayserispor Başkanı Çamlı: Sezonun en iyi ilk yarısını oynadık

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Sezonun en iyi ilk yarısını oynadık. Kayserispor futbol olarak seyir zevki olarak üstüne koyarak gidiyor" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Hatayspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun en iyi ilk yarısını oynadıklarını söyleyen Başkan Çamlı, "Kayserispor futbol ve seyir zevki olarak üstüne koyarak gidiyor. Bugün çok rahat galip gelebilirdik. Alınan her puan kıymetli. Kayserispor'a da Hatayspor'a da 1'er puan hayırlı olsun. Önemli olan iki takımın da çirkinleştirmeden izleyenlere güzel bir maç izletmesi. İki kulübe de bu zaten yakışırdı. Bundan sonraki maçlarda Hatayspor'a başarılar diliyorum. Kendi takımımla ilgili bir endişem yok. Kayserispor futbolcuları ve teknik heyeti işin bilincinde. Futbolda bu tür şeyler oluyor. Bir takımın 6 topu direkten de dönüyor. Dün de aynı anda top iki kez direkten döndü. Ligde enteresan işler oluyor. Kendi sahamızda yenilmeme alışkanlığımız çok önemli. Kayserispor bundan sonra önüne bakacak. Galip gelsek başka şeylerdi düşünecektik. Bazı avantajları kaçırıyoruz. Bir paniğimiz, sıkıntımız, endişemiz yok" ifadelerini kullandı.

"BİZ HAKEMİ KONUŞMAYACAĞIZ"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in maç yönetimiyle ilgili gelen soru üzerine Ali Çamlı, "Halil Umut Meler iyi bir hakem. Maç içinde bazen hata olabiliyor. Çok eleştirmek doğru değil. Olur, hakemin hata yaptığı anlar oluyor. Arif Kocaman'ın gördüğü kırmızı kart ile ilgili söylüyor olabilirsiniz. O pozisyon kırmızı karttı. Hakemleri, buraya atayan kurullar değerlendirecek. İyi maç yönetti. Hakemle ilgili çok konuşmaya gerek yok. Bizim yakaladığımız net 8 pozisyon var. Atacaksın, biz hakemi konuşmayacağız. 3 metreden boş kaleye atamadığımız toplar var. Biz bunlara bakalım. Biz kendi işimize bakarsak hakem atayan kurullar da işini kolay yapar. Güzel bir maçtı. Gönlümüz 3 puan almaktan yanaydı ama ne yapalım. Bugün bize 1 puan yazılmış, 1 puanla da yetineceğiz. Sıkıntı edecek bir şey yok" şeklinde konuştu

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- Ali Çamlı'nın açıklamaları