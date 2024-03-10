Melikgazi Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor: 69-74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 28’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında İzmit Belediyespor'a 74-69 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Cuic oldu.

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