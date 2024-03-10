Melikgazi Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor: 69-74
SALON:Kadir HasHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Serhat DülkerMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 25, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş, Hamby 18, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 10, Damla Gezgin 2, Holmes 9İZMİT BELEDİYESPOR: Hillsman 23, İvanova 2, Calhoun 21, Ayşe Cora 15, Özge Özışık 5, Başak Altubey, Ezgi Manlacı, Nared 81'İNCİ PERİYOT: 22-16DEVRE: 43-383'ÜNCÜ PERİYOT 61-585 FAUL: Dk.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Serhat Dülker
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 25, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş, Hamby 18, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 10, Damla Gezgin 2, Holmes 9
İZMİT BELEDİYESPOR: Hillsman 23, İvanova 2, Calhoun 21, Ayşe Cora 15, Özge Özışık 5, Başak Altubey, Ezgi Manlacı, Nared 8
1'İNCİ PERİYOT: 22-16
DEVRE: 43-38
3'ÜNCÜ PERİYOT 61-58
5 FAUL: Dk. 38.10 Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 28’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında İzmit Belediyespor'a 74-69 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Cuic oldu.
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