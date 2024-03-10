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        Melikgazi Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor: 69-74

        SALON:Kadir HasHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Serhat DülkerMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 25, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş, Hamby 18, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 10, Damla Gezgin 2, Holmes 9İZMİT BELEDİYESPOR: Hillsman 23, İvanova 2, Calhoun 21, Ayşe Cora 15, Özge Özışık 5, Başak Altubey, Ezgi Manlacı, Nared 81'İNCİ PERİYOT: 22-16DEVRE: 43-383'ÜNCÜ PERİYOT 61-585 FAUL: Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:35
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor: 69-74
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Serhat Dülker

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 25, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş, Hamby 18, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 10, Damla Gezgin 2, Holmes 9

        İZMİT BELEDİYESPOR: Hillsman 23, İvanova 2, Calhoun 21, Ayşe Cora 15, Özge Özışık 5, Başak Altubey, Ezgi Manlacı, Nared 8

        1'İNCİ PERİYOT: 22-16

        DEVRE: 43-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT 61-58

        5 FAUL: Dk. 38.10 Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 28’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında İzmit Belediyespor'a 74-69 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Cuic oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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