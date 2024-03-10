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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:43 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:45
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya kentte eğitim gören veya ikamet eden 837 başvuru alındı.

        Yarışmada, İstiklal Marşı'na hakimiyet, coşkulu okuma, istiklal ruhunu yansıtma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, jest ve mimik, vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak başvurular jüri tarafından değerlendirildi.

        Bu kapsamda 4-11 yaş grubunda birinci Elif Eslem Yılmaz, ikinci Nisa Gül Güven, üçüncü Süleyman Doğanay olurken, Fatma Erva Alçı, Işılay Çalışır ve Irmak Mira Keske mansiyon ödülüne layık görüldü.

        12-18 yaş grubunda ise birinci Ümmihan Oğuz, ikinci Zeynep Meva Şimşek ve üçüncü ise İlke Avvuran oldu. Mansiyon ödülü ise Öykü Şen, Yaren Kaplan ve Lin Medeniye'ye verildi.

        Ödül töreni, 12 Mart'ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        - Talas Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı

        Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, belediye ait Türk Halk Müziği Korosu konser verdi, söyleşi gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Türk kadınına gerçek değerini veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, o günden bu güne TBMM'de kadın haklarıyla ilgili görev yapan herkesi sizler ve kendim adına rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

        - Talas'ta anahtar teslim töreni gerçekleştirildi

        Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 62 Evler Kentsel Dönüşüm Konutları için anahtar teslim töreni düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, 2013 yılından beri kentte 1729 riskli yapının dönüştürüldüğünü ifade etti.

        Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilçede 41 noktada 2 bin 300 üzerinde bağımsız alanın dönüşümünün devam ettiğini belirtti.

        Törende, 65 hak sahibine evleri teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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