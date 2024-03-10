Kayseri'de çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı
Kayseri'de bir çocuğun cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de bir çocuğun cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve 124 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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