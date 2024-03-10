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        Kayseri'de çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

        Kayseri'de bir çocuğun cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:52
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        Kayseri'de çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de bir çocuğun cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve 124 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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