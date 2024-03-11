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        Kayseri'de çeşitli suçlardan 26 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de son 1 haftada polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 26 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:46
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan 26 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de son 1 haftada polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 26 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise 15 kaçak otomobil motoru, 19 cep telefonu, 205 cep telefonu aksesuarı, 1330 paket sigara ve 10 bin dolar ele geçirildi, gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda da 87,11 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, yakalanan 65 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

        Ayrıca, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 kişi de yakalandı.

        Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarda ise 11'i çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalanarak Kayseri Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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