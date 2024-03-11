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        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:11
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        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 38 H 2900 plakalı otomobil, Kuzey çevre yolunda M.D. yönetimindeki 25 EB 735 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan A.A. ile F.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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