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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm, vatandaşla buluştu

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, teravih namazı sonrası vatandaşla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:11
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm, vatandaşla buluştu
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, teravih namazı sonrası vatandaşla bir araya geldi.

        Üzüm, yazılı açıklamasında, Ahmet Zeki Yurttaş Camisi'nde teravih namazı sonrası bir araya geldiği vatandaşla sohbet edip, taleplerini dinlediğini belirtti.

        Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserilileri kucaklayacaklarını aktaran Üzüm, "Vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının huzurunu, bereketini Ahmet Zeki Yurttaş Camisi'nde kıldığımız teravih namazı ile eda ederek, kıymetli hemşehrilerimizin gönül dolusu muhabbetiyle taçlandırdık." ifadesini kullandı.

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