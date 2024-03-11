AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm, vatandaşla buluştu

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserilileri kucaklayacaklarını aktaran Üzüm, "Vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının huzurunu, bereketini Ahmet Zeki Yurttaş Camisi'nde kıldığımız teravih namazı ile eda ederek, kıymetli hemşehrilerimizin gönül dolusu muhabbetiyle taçlandırdık." ifadesini kullandı.

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