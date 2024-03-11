Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda jandarma görev aldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda jandarma ekipleri de görev aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciyes Kayak Merkezi'nde 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonada sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için mesai harcadı.

Sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici'nin de konser verdiği etkinlikte, alınan tedbirlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.