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        Başkan Büyükkılıç'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:24
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        Başkan Büyükkılıç'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı’nın, milli birliğin ve beraberliğin adeta bir belgesi olduğunu belirtti.

        Milli marşın, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisi ile harmanlanarak gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları aktardı:

        "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu güzide eseri yazarken yalnızca savaş meydanlarında yaşananları değil, milletin içinde bulunduğu ruh halini de satırlara yansıtmıştır. O dönemde yaşanan zorluklara motivasyon kaynağı olan İstiklal Marşımız, bugün de Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun bir ifadesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet, saygı ve özlemle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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