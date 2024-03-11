Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba ve kızı öldü, 1 yaralı (2)
BABAVE KIZI TOPRAĞA VERİLDİKayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Fakı Akar ile kızı Ayşenur Akar'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi.
BABAVE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Fakı Akar ile kızı Ayşenur Akar'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Burada baba ve kızı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akar ailesi ve yakınları katıldı. Cenazeler, namazın ardından Sarız ilçesi Büyük Söbeçimen Mahallesi'nde toprağa verildi.
Fakı Akar'ın kazada yaralanan oğlu İbrahim Akar'ın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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