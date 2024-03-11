Kayseri Büyükşehir Belediyesi iki noktada iftar sofrası kuracak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent merkezinde iki bölgede iftar verecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent merkezinde iki bölgede iftar verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, bu yıl ramazan ayı boyunca hizmet verecek iftar sofralarını Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun Medresesi yanında kurdu.
İftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatacak.
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