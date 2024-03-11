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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi iki noktada iftar sofrası kuracak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent merkezinde iki bölgede iftar verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:17
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi iki noktada iftar sofrası kuracak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent merkezinde iki bölgede iftar verecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, bu yıl ramazan ayı boyunca hizmet verecek iftar sofralarını Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun Medresesi yanında kurdu.

        İftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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