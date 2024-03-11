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        Yardım çadırından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        KAYSERİ'de Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırından hırsızlık yapan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:01 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:05
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        Yardım çadırından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        KAYSERİ’de Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırından hırsızlık yapan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırında meydana geldi. Çadırdan hırsızlık yapıldığını fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Bu arada kamera görüntülerinde şüphelinin çadıra girip sırtına aldığı çuvallarla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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