Kayseri'de 3 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
KAYSERİ'de, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KAYSERİ'de, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokaktaki 3 katlı evde çıktı. Binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler binayı tahliye ederek, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Üst katta yangında zarar görürken, dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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