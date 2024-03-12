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        Kayseri'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 01:14 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:26
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        Kayseri'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokak'ta 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında ev kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen bir kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

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