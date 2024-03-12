Büyükşehir Belediye Meclisinden rehabilitasyon merkezine destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi inşaatına destek sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı toplantısında İncesu ilçesinde yapımı süren Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz olarak yaptırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında ek protokol imzalamak üzere yetki verilmesi talebini görüştü.

Talep, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Uyuşturucu ile mücadelede eğitim ve tedavi noktasında her türlü desteği verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uyuşturucuya bulaşmayan bir nesil ve gençlik yetişmesini temenni ettiklerini aktardı.