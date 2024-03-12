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        KAYMEK kursiyerlerine Erciyes gezisi düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 45 kadın kursiyere gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:41
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        KAYMEK kursiyerlerine Erciyes gezisi düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 45 kadın kursiyere gezi düzenledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kursiyerler, 4 saat süren gezide teleferiğe binip Erciyes'in tadını çıkardı. Kursiyerlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Geziye katılan kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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