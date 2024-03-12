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        Cumhur İttifakı'ndan Kocasinan'da mahalle buluşması

        MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ile Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:48
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        Cumhur İttifakı'ndan Kocasinan'da mahalle buluşması
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        MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ile Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

        MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Doğan, 44 yıldır Kocasinan bölgesinde yaşadığını, ilçenin vizyonunun son 9 yılda Başkan Çolakbayrakdar ile değiştiğini belirtti.

        Belediye başkan adaylarının her şeyden önce ilçeyi iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Diğer siyasi partilerin Kocasinan Belediye başkan adaylarına bakıyorum, inanın şu mahalleye gidin desem mahallenin ismini bilmezler. Dolayısıyla işi, ehline vermek lazım. İşi, yapacak insanlara vermek lazım. Burada Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhur İttifakı'nın iradesinin Kocasinan'daki adayıdır." ifadelerini kullandı.

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