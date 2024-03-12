Büyükkılıç, "ÜniAK Kampüs Buluşmaları"nda öğrencilerle bir araya geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "ÜniAK Kampüs Buluşmaları" kapsamında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrencilerle buluştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "ÜniAK Kampüs Buluşmaları" kapsamında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrencilerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ İlahiyat Fakültesi'ndeki buluşmaya katılan Büyükkılıç, gençlerin taleplerini ve sorularını dinledi.
Öğrencilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, gençlere dijital bağımlılık ile ilgili tavsiyelerde bulundu.
Kentte hayata geçen hizmetlerle ilgili bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti.
"Şehrimizi her yönüyle geleceğe hazırlama yarışı içerisindeyiz. Ama bu yarışta en çok rol alması gerekenler sizlersiniz. Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı aldı. Bizim bunu geliştirmemiz lazım. Bunu pekiştirmemiz lazım. Sadece spor şehri olmaktan öte sporun başkenti olma konumuna gelmemiz lazım."
Büyükkılıç, gençlere Çanakkale gezisi sözü de verdi.
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