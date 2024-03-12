Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı

Ayrıca ekipler, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi yakaladı.

Kontrol sırasında kaçan, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 suç kaydı bulunan E.D, kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve boş alanlarda şüphelilerin kimlik kontrolünü yaptı.

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