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Kayseri Şehir Hastanesi Böbrek Nakli İçin Müracaatta Bulundu

İHA

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi'nde böbrek nakli yapmak için müracaatta bulunulduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte böbrek nakli yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Böbrek Nakli İçin Müracaatta Bulundu

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi'nde böbrek nakli yapmak için müracaatta bulunulduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte böbrek nakli yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kayseri'de ilk organ nakli merkezini kuran ve ilk organ naklini yapan Prof. Dr. Zeki Yılmaz tarafından organ nakli ile ilgili olarak sempozyum verildi. Sempozyumda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Biz bu sene Şehir Hastanemizde böbrek nakli konusunda müracaatlarımızı yaptık, önümüzdeki süreçte böbrek naklini yapmak istiyoruz. Bunun için tüm ekiplerimizin eğitimleri tamamlandı. Burada en önemli konulardan biri ise organ bağışının yetersiz olmasıdır. Organ bağışını yeterli hale getirebilmek ve uluslararası düzeye çıkarabilmek için bugün burada gördüğünüz gibi paneller, sempozyumlar ve farkındalık etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Aslında bizim organ bağışında çok ileri bir noktaya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organlarının bağışlanması önem arz ediyor. Çünkü hastanın hayat belirtisi kalmamış oluyor. Dolayısıyla o organlar birçok hayatı kurtaracaktır. Nakil bekleyen birçok hasta var. Bir hastanın haftada 3 gün diyalize girdiğini düşünürsek, o günü tamamen iptal ediyor. Hayatının yüzde 50'si hoşnut olmayan bir formatta gidiyor. Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu, organ naklini gerçekleştirmekten ve organ bağışının yüksek olmasından geçiyor. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.
Sempozyuma konuşmacı olarak katılan ve Kayseri'de ilk organ nakli merkezini kuran ve ilk organ naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Zeki Yılmaz, "Bu sempozyumda organ bağışının Türkiye'de yetersiz olduğunu dile getirdik. Türkiye'de çok sayıda organ nakli merkezi bulunuyor ve bu merkezler teçhizatlar bakımından donanımlı ve yeterli sayıda organ nakli personeli, çalışanı bulunuyor. Organ nakillerinin önündeki en büyük engel, yeterli organ temin edilmeyişidir. Yeterli organ temin edildiği takdirde şu anda nakil bekleyen hastaların büyük bir çoğunluğu normal yaşantısına dönecektir" diye konuştu.

KAYSERİ

20 Ekim 2019 Pazar

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