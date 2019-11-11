KANKA Derneği'nden Melikgazi Belediyesi'ne Teşekkür

Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ile yönetimi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sergilemiş olduğunu başarı çalışmaları ile övünç kaynağı olan Kansere Karşı Birlikte Derneği’nin kısa sürede toplumda yer edindiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi olarak toplumsal sorumluluk ve kişi sağlığına verdiğimiz önemi her alanda söylüyoruz. Bu amaçla sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her türlü maddi ve manevi desteğimiz devam edecektir." dedi.

KANKA’nın yeni olmasına karşın kamuoyunda haklı yerini aldığını belirten Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, "Kanser nedir, tedavisi, kansere karşı önlem almak gibi etkinlikler düzenledik. Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle sağlık konusunda öncü ve desteklerini esirgemeyen Melikgazi Belediyesi ile ortak projeler gerçekleştireceğiz." diye belirtti.

KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na dernek çalışmalarına ve etkinliklerine destek oldukları için teşekkür ettiklerini belirtti.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.