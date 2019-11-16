Kayserispor'da yabancılara ödeme yapıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, kulübe ihtar çeken yabancı futbolculara ödeme yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, haftalardır kulüpten alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Eğer bugün ödeme yapılmasaydı 8 futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak fesih olacaktı. Alacaklarını isteyen kaleci Silviu Lung, Minguel Lopes, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Paul Georges Ntep, Adryan Tavares, Pedro Menrique ve Emmanuel Adebayor, 15 Kasım itibariyle ödeme alamasaydı sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini feshediyordu. Ancak Kayserispor Yönetimi, 8 futbolcuya 3 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Bu ödeme sonrasında futbolcuların alacaklarından bir miktar düştü ve fesih durumu ortadan kaldırıldı.

KAYSERİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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