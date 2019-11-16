Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor: 0-0

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 9. haftasında oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Ülküspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Ahmet Ulu xx, Furkan Ulu xx
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir xx, Sefa Şahin xx, Yaşar Çam xx, Mehmet Doğru xx, Mustafa Temmuz xx, Barış Mert Düğenci xx, Batuhan Kaya xx, Ziyahan Elbaşı xx, Furkan Ulutaş xx, Ramazan Aksoy xx, Hasan Emre Göltaş xx
Kocasinan Ülküspor: Halil İbrahim xx, Çağlar Erdemci xx, Okan Özdemir xx, Hasan Göğercin xx, Talha Çoban xx, Furkan Önal xx, Turan Derecik xx, Nesimi Dikçal xx, Serhat Kahraman xx, Seyit Nerkiz xx, Harun Kahraman xx
KAYSERİ
16 Kasım 2019 Cumartesi
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