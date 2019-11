Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta Esen Makina Belsinspor - Talas Anayurtspor: 5-1

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Esen Makina Belsinspor, Talas Anayutspor'u 51 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Ahmet İnci xx, Mustafa Soner Yüce xx

Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx, Mehmet Ali İmren xx, (Dk. 46 Tolga Cansu xx), Vedat Daşçı xxx, Furkan Hançer xxx, Harun Çetin xxx, Turgut Yetük xxx, Hasan Yazgan xxx (Dk.78 Mehmet Yaman x), Aydemir Yavuz xxx, Gökhan Boyraz xxx, Mehmet Akpınar xxx, Tarık Mutlu xxx,

Talas Anayurtspor: Hacı Mehmet x, Saffet Yıldız x, Kayhan Yılmaz x, Ahmet Sürmeli x, Yaşar Alak x, Erhan Vurdem x, Mustafa Ekinci x, Doğan Bilgin x, Semih Can Gül x, Batuhan Taştan x, Emre Can Tepedaş x

Goller: Aydemir Yavuz (Dk. 225 ve 45), Turgut Yetük (Dk.5), Mehmet Akpınar (Dk.70) (Esen Makina Belsinspor) Semih Can Gül (Dk.90+4) (Talas Anayurtspor)

