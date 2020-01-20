Melikgazi Belediyesi E-KPSS kursu başladı

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi engelli vatandaşlara yönelik 4 farklı sosyal tesiste Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kursu açtı. Tınaztepe Sosyal Tesislerinde başlayan EKPSS Kursu’nu ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurs öğrencileriyle sohbet etti.

Melikgazi Belediyesi eğitim sanat, kültür ve daha birçok branşta kurslarını sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemiz bünyesinde 4 farklı sosyal tesisimizde EKPSS kursu açtık. 102 engelli kardeşimiz bu kurstan sınav zamanında kadar eğitim alacak. Bu kursumuz engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamı için önemli. Engelli kardeşlerimiz topluma daha yararlı bireyler haline getirilmesi adına bizler burada kurslarımız vereceğiz. İnşallah her öğrencimiz güzel puanlar alarak atanırlar. Öğrencilerimize emek verecek olan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim. Melikgazi Belediyesi yeniliklerin belediyesi olmaya devam edecek” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak, vatandaşların sosyal anlamda hayatlarını kolaylaştırmak adına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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