Büyük Toraman'a Sağlık Evi Yapıldı

Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun kısa bir süre sonra açılması planlanan Büyük Toraman Sağlık Evini yerinde inceledi.

Başkan Vural Coşkun'a inceleme esnasında Felahiye İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fahri Alpay, Hastane Müdürü Murat Altıntop, AK Parti İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir eşlik etti.

Sağlık evinin incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Vural Coşkun, "Her şeyin başı sağlık anlayışıyla hareket ediyoruz. Büyük Toraman halkımızın sağlığı da bizim için önemli. Sıkıntılı olan bütçemize rağmen belediye imkanlarımızla ve belediye çalışanlarımızla modern ve hijyenik bir ortamda vatandaşlarımız için bu güzelim sağlık evi ve lojmanı hep birlikte inşa ettik. Tüm belediye çalışanlarına ve personeline teşekkür ediyorum. Bu sağlık evinin Büyük Toraman mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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