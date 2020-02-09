Kayseri'de okullar tatil edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri'de okullar tatil edildi

İHA

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri 10 Şubat Pazartesi günü eğitimöğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kayseri'de eğitime kar engeli
Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi
Akif Aksoy güven tazeledi
YEREL HABERLER Akif Aksoy güven tazeledi
Kayseri'de 1,5 kilo metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 1,5 kilo metamfetaminle yakalanan 3 kişi ...
Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü
YEREL HABERLER Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü
Kayseri’de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bünyan'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bünyan'da eğitime kar engeli
Bünyan'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bünyan'da eğitime kar engeli
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu
YEREL HABERLER Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri ...
Melikgazi'de söyleşi ve şiir gecesine büyük ilgi
YEREL HABERLER Melikgazi'de söyleşi ve şiir gecesine büyük ilgi
Kocasinan'da kar mesaisi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da kar mesaisi aralıksız sürüyor
Antika günleri soğuk hava dinlemedi
YEREL HABERLER Antika günleri soğuk hava dinlemedi
Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 2 ...
Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor ...
Tamer Tuna: “Kazanabilirdik ama gerçekleştiremedik”
YEREL HABERLER Tamer Tuna: “Kazanabilirdik ama gerçekleştiremedik”
Robert Prosinecki: “Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: “Havlu atmadık, savaşmaya devam ...
Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 ...
Çobanlar hem kış şartları hem de arazi şartları ile mücadele ediyor
YEREL HABERLER Çobanlar hem kış şartları hem de arazi şartları ile ...
Kelle paça ustası Serkan Karadaş: “Dinlendirilmiş ve fırınlanmış et her derde şifadır”
YEREL HABERLER Kelle paça ustası Serkan Karadaş: “Dinlendirilmiş ve ...
Erciyes'te DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı DEİK Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı: "Korona virüsten fırsat çıkarmak değil ama Afrika'da daha fazla firmalarla işbirliği kurmak amacındayız"
YEREL HABERLER Erciyes'te DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri ...
1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı
Kayserispor'da Lung sevinci
YEREL HABERLER Kayserispor'da Lung sevinci
Koray Gençerler ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçı yönetecek
YEREL HABERLER Koray Gençerler ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X