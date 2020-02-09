Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri 10 Şubat Pazartesi günü eğitimöğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.
KAYSERİ
09 Şubat 2020 Pazar
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