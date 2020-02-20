KİGDER’in ‘Kitap Bağışı’ ile Çocuklar, Geleceğe Kapı Araladı

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından başlatılan 2 günlük kitap kampanyasında toplanan kitaplar, Talas Kuruköprü’deki 148 öğrencili ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “Bağışımıza katılan duyarlı insanların bizlere ulaştırdığı bağışlarla alınan kitaplar, çocuklarımızın geleceğine umut oldu” dedi.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, sosyal medya üzerinden, Talas’ın Kuruköprü ortaokulunda bir kitaplık oluşturmak için kitap bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya katılım bedeli olarak 10 TL belirlendi. Yapı Kredi yayınlarından oluşan kitaplar, önceki gün KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla okuldaki öğrencilerin okuması için kitaplığa bağışlandı. Dr. Karaoğlu, ortaokul öğrencileriyle sevgisini paylaşırken, okuyacağı kitaplarla geleceğe kapı aralayacaklarına dikkat çekerek, yarınların umut dolu çocuklara bugünden teslim edilmesinin mutluluğunu yaşadı.

“Biz Öncü Olduk, Bağışçılarımız Destek Oldu Ve Çocuklarımız Sevince Boğuldu”

Tüm bağışçılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Dr. Sema Karaoğlu, “Çocuklarımızın en çok ihtiyacı olan araç bilgidir. Çocuklarımızın evlerinde ve okullarında kesinlikle bir kitaplık olması kaçınılmazdır. Bu düşünceyle KİGDER olarak başlattığımız kampanyamıza duyarlı insanlar destek oldular. Bağışçılarımızın desteği ile çocuklarımızın ihtiyacı olan bilgilerin yer aldığı kitapların alımını gerçekleştirdik ve Talas Kuruköprü Ortaokulunda okuyan 148 öğrencinin okuması için kitaplığa yerleştirdik. Artık gözümüz arkada değil. Kuruköprü’de yeşeren umutlar var. Bu umutları artırmak hepimizin asli görevi. Sosyal devlet ilkesi gereği devlet eliyle bütün okullarda kitaplıklar oluşturulmasını arzuluyoruz. Ancak devletimizin yetişemediği alanlardaki boşluğu bizler üreteceğimiz farkındalıklarla doldurabiliriz. Biz öncü olduk, bağışçılarımız destek oldu ve çocuklarımız sevince boğuldu. Bu sevinci artırmak için elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bize inanan ve güvenen başta bağışçılarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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