Büyükşehir'de yatırım toplantıları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'de yatırım toplantıları devam ediyor

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan ve Özvatan ilçe belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir'de yatırım toplantıları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan ve Özvatan ilçe belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yatırım ve istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile Büyükşehir’e bağlı ilgili daire başkanları ve genel müdürler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılacak yatırımlar ve ilçe belediyelerinin talepleri görüşüldü. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hakikaten uyum kültürünün en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bunun için de herkese teşekkür ediyorum. Burada gerek altyapı kuruluşlarımızın, gerekse belediyelerimizin üst düzey yetkilerinin bulunduğu ortamda başkanlarımızın taleplerini, memnuniyetle dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru ve konforu adına daha kaliteli hizmet alma bağlamında görüşmeler yapacağız. İnşallah gücümüzün nispetinde biz de zamanında ve en kısa sürede yapması yönünde gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.
MHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri de söz aldı. Kayseri’de Cumhur İttifakı belediyelerin hizmetlerinden vatandaşların memnun olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Bir yıllık süre zarfında vatandaşların almış olduğu hizmetlerin kalitesindeki ilerleme bizi de memnun ediyor. Bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalardan, sergilemiş olduğunuz gayretlerden ötürü biz de çok memnunuz. Yerel yönetimler anlamında MHP’li belediyelerin görüşlerini ifade etmek üzere sizlerle beraberiz. Şehrimizin sorunlarını bundan önce olduğu gibi fikir birlikteliği ile çözeceğimizi, aşacağımıza inanıyoruz” dedi. Yerel yönetimler anlamında Kayseri’de bir sorun olmadığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Biz cumartesi günü dört belediye başkanımızla birlikte, il başkanlığımızın koordinatörlüğünde bir toplantı yaptık. Orada istişare ederken, Büyükşehir ile alakalı talepler gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu aktaralım çözüm yolu arayalım dedik. Kayseri’de çözemediğimiz bir problem olmadığını biliyoruz. Belediye Başkanlarımız sorunlarını dile getirirler. Siz de yardımcı olursunuz inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöp konteynırına çarpan araç metrelerce sürüklendi: 2'si ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Çöp konteynırına çarpan araç metrelerce sürüklendi: ...
Çelik, "Kazanılmış hakların korunduğu, güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç var"
YEREL HABERLER Çelik, "Kazanılmış hakların korunduğu, güçlü, ...
Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor (2)
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi tutuklandı, ...
İldem'de ilk arabalı sinema keyfi
YEREL HABERLER İldem'de ilk arabalı sinema keyfi
Hasan Ali Kilci son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hasan Ali Kilci son yolculuğuna uğurlandı
Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi ...
Kayserispor'dan Kilci ailesine başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Kilci ailesine başsağlığı mesajı
Abdulkadir Bitigen'e VAR görevi
YEREL HABERLER Abdulkadir Bitigen'e VAR görevi
Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Türkiye’ye örnek oluyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Türkiye’ye ...
Maçta tanışan hakem çift evlendi
YEREL HABERLER Maçta tanışan hakem çift evlendi
Turkuaz Sualtı Kurtarma ekibi, kurtarma eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER Turkuaz Sualtı Kurtarma ekibi, kurtarma eğitimlerine ...
14 ildeki 'göçmen kaçakçılığı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 14 ildeki 'göçmen kaçakçılığı' operasyonunda 21 ...
Para cezasını duydular maskesiz çıkmadılar
YEREL HABERLER Para cezasını duydular maskesiz çıkmadılar
Taşınmazlar için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Taşınmazlar için geri sayım başladı
Kayseri merkezli 14 ilde insan kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı Düzensiz göçmenleri sahte evrak düzenleyerek 3 bin dolar karşılığında Avrupa'ya kaçırmaya çalışmışlar
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 14 ilde insan kaçakçılarına ...
Miguel Lopes çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Miguel Lopes çalışmalara başladı
Kayserispor 6. kez kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 6. kez kazandı
Kayserispor 5.kez gol yemedi
YEREL HABERLER Kayserispor 5.kez gol yemedi
Kayserispor ilk kez 2 farklı kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor ilk kez 2 farklı kazandı
Vali Günaydın twitter'dan uyardı
YEREL HABERLER Vali Günaydın twitter'dan uyardı
Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler
YEREL HABERLER Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler
Kayseri 3 Bakan ağırlayacak
YEREL HABERLER Kayseri 3 Bakan ağırlayacak
Cani üvey baba her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Cani üvey baba her yerde aranıyor
Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü - Ek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X