Cani üvey baba tutuklandı

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için boğarak öldüren üvey baba Harun Sezer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesinde nikahsız yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i boğarak öldüren Harun Sezer, olaydan 4 gün sonra polis ekiplerinin çalışmaları ile yakalanarak gözaltına alındı.
Harun Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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