Kayserispor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
20202021 sezonunun 1.haftasında Pazar günü Kadir Has Stadında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde idman yapan sarı kırmızılı takım, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor. Sakatlığı bulunan Pedro Henrique’nin forma giyemeyeceği maçta takımda başka eksik bulunmuyor.
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