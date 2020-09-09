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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Kayserispor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
20202021 sezonunun 1.haftasında Pazar günü Kadir Has Stadında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde idman yapan sarı kırmızılı takım, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor. Sakatlığı bulunan Pedro Henrique’nin forma giyemeyeceği maçta takımda başka eksik bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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