Başkan Büyükkılıç ‘Zabıta Haftasını’ kutladı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık “Zabıta Haftası” nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Zabıta Haftası nedeniyle kendisini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve Zabıta ekiplerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Belediyemizin vitrini olarak nitelendirdiğimiz Büyükşehir Zabıta ekibimiz başta olmak üzere tüm ilçelerdeki Zabıtalarımızın Zabıta Haftası’nı tebrik ediyorum. Şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin esenliği, huzuru, sağlıklı bir çevre edinmeleri konusunda özellikle de pandemi döneminde fedakarca çalışan zabıta ekibimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların samimi ve fedakar gayretleri şehrimizdeki bu bahsettiğimiz sağlıklı ve huzurlu, esenli ortamı sağlamaya en büyük destek. Tabi emniyetimizle iş birliği halinde, sağlık çalışanlarımızla iş birliği halinde gece demeden gündüz demeden fedakarca ve sabretmenin en güzel örneğini gösteriyor ve vatandaşlarımızın gönlünde yer ediyorlar. Dolayısıyla belediyemizi temsil etme yönünde gayretlerini de biliyorum. Hepinize teşekkür ediyor sağlıklı huzurlu daha nice yıllara, haftalara diye dua ve temennide bulunuyorum” şeklinde konuştu.

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